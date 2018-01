La verdadera razón por la que Atlas corrió al “Profe” Cruz

Atlas tiene un nuevo técnico: Rubén Omar Romano. Y para que el argentino pudiera llegar, primero tuvo que ser despedido José Guadalupe Cruz. Sólo dos semanas duró la paciencia de la directiva con el “Profe”, algo que llama la atención. No es común que un entrenador dure tan poco, pero hubo una razón para que así sucediera.

Los malos resultados influyeron evidentemente: Cruz perdió dos partidos de Liga MX y uno más por la Copa MX. Sin embargo, hubo algo que pesó mucho más al momento de tomar la decisión. A la directiva del Atlas le pesó la presión por parte de los aficionados.

“Esta afición que ha sufrido tanto, que casi pienso que es parte de ella el sufrimiento. Si recuerdan la época de Tomás (Boy), lo echaron al invadir la cancha. Es cierta la ofensa de perder 4-1 (contra Chivas y en Liguilla), pero con esa invasión para agredir al técnico pues me lo echaron. Ya estábamos libres del descenso, traigo a los dos Gustavos (Costas y Matosas) que nos llevaron a involucrarnos de nuevo. Traje al Profe y me dio ese 50 por ciento de efectividad y me lo echó la afición”, reveló Gustavo Guzmán, presidente del Atlas.

“El mensaje para la afición es que jueguen con nosotros, que nos apoyen. En Twitter decían que ya reventaron a Cruz y ahora a reventar a Guzmán. ¿El juego es reventar? Es estar juntos. El presidente de Pumas le dije que me prestara otro palco para no ser agredido. Soy el único presidente que se tiene que andar cuidando de su propia afición”, continuó el presidente del Atlas.

“Que quede claro: no pido paciencia de dos años. Recibo la crítica, pero es diferente decir ‘qué mal jugaron’ a decir ‘hoy vamos a reventar a Morrison o a Henríquez porque en dos juegos no ha metido gol’. Soy el primero que escucha, mi gente me dice que no vea redes sociales y aunque no las vea, la organización tiene un sistema que localiza hasta de dónde salió el señor del Twitter. Sé todo, me mandan resúmenes y no pido que no me critiquen, pero sí que no invadan la cancha, no avienten cosas a la cancha y por favor dejen al Atlas agarrar una buena racha”, sentenció el directivo.

El error que no le perdonaron

Los aficionados del Atlas nunca perdonaron al “Profe” José Guadalupe Cruz por la eliminación frente a Chivas. En cuartos de final del Torneo Clausura 2017, los Zorros ganaron la ida ante el acérrimo rival por 1-0. Para la vuelta, en casa del Rebaño Sagrado, parecía que un gol como visitante sería suficiente para eliminar a los rojiblancos.

En lugar de buscar ese tanto, el “Profe” optó por un esquema precavido. Intentó cuidar la ventaja que tenía e incluso dejó en la banca a Matías Alustiza, su mejor goleador. Al final, Chivas se impuso por 1-0 y continuó con vida en el torneo en el que al final se proclamó campeón.

Desde entonces, los seguidores rojinegros exigían la salida del Cruz. En el estadio lo hicieron con cánticos: “Guadalupe, Guadalupe, te venimos a exigir que presentes la renuncia, ya nadie te quiere aquí”. Y a través de redes sociales también presionaron fuertemente a la directiva, hasta que se tomó la decisión de echar al entrenador.

Lo más visto de Publimetro: