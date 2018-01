Jorge Vergara intentó repatriar al “Chicharito” Hernández a Chivas

Es uno de los sueños más anhelados por los aficionados rojiblancos. Pero para volverse realidad, deberá esperar. Jorge Vergara, dueño de Chivas, ha revelado que sí intentó repatriar a Javier “Chicharito” Hernández, aunque no tuvo fortuna. El delantero mexicano prefirió mantenerse en el futbol europeo.

Con el West Ham United, ha tenido poca actividad desde la llegada del técnico David Moyes. Incluso, el club se dijo dispuesto a escuchar ofertas. Comenzaron entonces los rumores de clubes alrededor del mundo interesados en Hernández. Uno de ellos fue el Guadalajara. Pero no ha podido convencerlo de volver a México.

“Yo lo veo muy bien al 'Chicharito', creo que hace bien en quedarse en Europa. Su deseo es muy respetable y ademas cuando venga a México tiene que venir después de una carrera 100 por ciento exitosa en Europa”, explicó Jorge Vergara, dueño de Chivas.

Comprende que no era el mejor momento para buscar su repatriación, pero reconoce el polémico directivo que su deber era hacer el esfuerzo por contratarlo “No. Nosotros lo buscamos y lo intentamos porque no podíamos dejar la oportunidad pasar, pero no sabíamos que no iba a venir”, señaló.

Finalmente, Jorge Vergara asegura que no le preocupa la edad que tenga “Chicharito” cuando decida volver a Chivas. Y es que en su plantel ve un ejemplo de que los jugadores pueden rendir sin importar los años. “Esperemos que tenga su éxito en Europa y después pueda venir acá a terminar.

Ya ves que (Carlos) Salcido tienen 37 años y está enterito”, sentenció el dirigente rojiblanco.

Así, Javier Hernández continuará su carrera lejos del equipo que lo vio nacer. Y para millones de aficionados del Rebaño Sagrado el momento de ver el sueño hecho realidad no será ahora.

