Lajud pensó en retirarse y ahora vive una oportunidad con el Tri

El retiro rondó por la mente de Gibrán Lajud, un momento que tiene presente y que lo motivó a trabajar al máximo, algo que lo puso como titular con el equipo de Xolos y lo llevó a su primer llamado a la Selección Mexicana de Futbol.

“La realidad es que es una experiencia que siempre va a estar en mi cabeza, nunca voy a olvidar esos momentos”, creo que gran parte de que esté aquí es la fortaleza, pues quedarme sin jugar algo me hizo trabajar más, exigirme más y “como profesional que soy nunca me di por vencido y tengo esta oportunidad”, indicó.

Lajud dejó en claro que pese a todos los obstáculos que tuvo que enfrentar, sobre todo en su etapa con Cruz Azul, nunca bajó los brazos y eso ha tenido su recompensa.

“La realidad es que nunca me di por vencido, no salí de la manera que hubiera querido de Cruz Azul, es algo que me llevó otra vez a demostrar y convencer de lo que quería y eso era jugar futbol, hacer una carrera exitosa; doy un paso importante en mi carrera y es el principio de un proceso que voy a disfrutar al máximo”, señaló el futbolista.

Aceptó que acude a este llamado con el “Tri” muy ilusionado “de hacer mi trabajo, de manejarlo como lo he hecho en mi carrera; dejar todo en la cancha, sea un entrenamiento o un partido. Creo que es lo que me ha traído hasta aquí y esta vez no será la excepción, vengo con todas las ganas de aprovecharla”.

“Estamos a meses del Mundial, la oportunidad está y depende de mí aprovecharla. Vengo con la misma ilusión desde mi primera convocatoria en sub 18 hasta la de hoy, la tomo con mucha emoción, desde que me llaman estoy motivado a demostrar por qué estás aquí”, estableció.

Lajud no dudó en señalar lo complicado que es pelear un puesto con gente como Guillermo Ochoa, Jesús Corona o Alfredo Talavera, algo que lo impulsa para enseñar su calidad.

“Sabemos de la calidad que tienen los porteros, sabemos que han sido referentes de la Selección Mexicana por muchos años, pero ahora estamos aquí con la oportunidad de compartir con ellos, de competir deportivamente por un puesto para el Mundial y es algo que me motiva”, acotó.

Asimismo, destacó que aunque es difícil mostrarse solo en un juego, sabe que es joven y que tendrá oportunidad en el futuro de cara a otras justas mundialistas.

“Estoy convencido que esta es la primera de muchas que van a llegar, hay que aprovechar y si en esta ocasión se da ir al Mundial, la expectativa sigue para los siguientes mundiales, yo seguiré trabajando y la decisión será del técnico”, dijo.

México viajó esta mañana a San Antonio, Texas, Estados Unidos, donde el miércoles se verá las caras con Bosnia-Herzegovina, su primer duelo de preparación rumbo a la Copa del Mundo Rusia 2018 que se celebrará en el Alamodome.

