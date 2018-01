Cristopher Toselli nunca imaginó tan mal arranque con Atlas

Universidad Católica era el único club de su carrera, pero en la mente tenía otro reto: triunfar en el extranjero. Por eso, decidió dejar su natal Chile para probar suerte en México. Pero el arquero Cristopher Toselli nunca se imaginó que el inicio de la aventura con Atlas sería tan caótico. Los Zorros son últimos del Torneo Clausura 2018, tras arrancar el certamen con cuatro derrotas.

“No me lo imaginaba, pensaba más positivo, pero el futbol tiene esto y hay que saber afrontarlo. Lo mas fácil sería venirse abajo, pero no: hay que tomarlo como una gran responsabilidad. Es un desafío importante y acá hay que poner la cara, saber que representamos una gran institución que merece estar mucho más arriba de lo que hoy estamos. No pasamos un buen momento, pero trabajamos para revertir la situación y debemos estar convencidos porque no podemos estar en esta situación”, señaló este miércoles, tras la práctica del Atlas.

“Sabemos que es una situación incómoda, difícil, que no es la que esperábamos. Como extranjero, con el poco tiempo que llevo con mis nuevos compañeros y los cambios (de técnico) que hemos tenido, sabemos que el futbol tiene esto. No es algo nuevo para mí, pero estamos conscientes que no pasamos por el momento que deseamos”, agregó el guardameta.

Ve posible vencer al Cruz Azul

El torneo lo arrancó el técnico José Guadalupe Cruz, despedido tras dos fechas. Gerardo Espinoza dirigió un duelo como entrenador interino y ahora ha llegado Rubén Omar Romano. El portero chileno espera que de su mano se supere el mal presente que vive el Atlas.

“Sí reconocemos que no estamos pasando por un buen momento, pero también somos conscientes que podemos dar mucho más. Llevamos varios días con el nuevo técnico, creemos que vamos por buen camino. Evidentemente, el viernes (contra Cruz Azul) tenemos que demostrarlo y ganar que hoy en día es lo más importante”, aseveró.

Lo trabajado en este corto tiempo con Romano le da esperanza al chileno de lograr ante la Máquina, en el Jalisco, el primer triunfo del torneo. “Lo veo alcanzable, estamos trabajando muy bien, mejorando muchos detalles, viendo la parte ofensiva. Esto es de tiempo, seis días (con Romano) son pocos todavía, pero de a poco se toma la mano de lo que quiere el profesor y eso esperamos se vea reflejado el viernes”, concluyó el sudamericano.

