Chivas visita al Puebla en busca de volver al triunfo

La derrota en casa frente al Monterrey dolió al Guadalajara y ahora el equipo necesita reponerse. Este viernes, visitará al Puebla en el arranque de la quinta jornada del Torneo Clausura 2018. Y la consigna para Chivas es una sola: volver al camino del triunfo en una plaza donde ha ganado las últimas cuatro veces que se presentó.

El duelo arrancará a las 19:00 horas, en el Estadio Cuauhtémoc. El cuadro tapatío tiene a favor las estadísticas: de las 10 visitas más recientes al conjunto de La Franja, ganó en seis ocasiones, perdió tres y perdió sólo una vez. La última derrota de los rojiblancos en casa del Puebla fue en noviembre de 2008. Casi una década de buenos resultados ahí.

Por eso, el Guadalajara se muestra confiado, no hay desesperación en el plantel. Tampoco existe la idea de cambiar la filosofía de juego para ganar “como sea”. Al contrario, Chivas insiste en que es su estilo el que habrá de llevar al equipo de nuevo hacia el buen camino.

“Lo principal que nos habló Matías es sobre la paciencia, algo que no debemos perder porque venimos jugando bien. Vamos de menos a más, sólo nos falta un poco la contundencia para terminar las jugadas de la mejor manera y así sacar los resultados”, explicó el mediocampista Michael Pérez.

La idea con la que Chivas va al Estadio Cuauhtémoc es clara. “Debemos imponer nuestro juego, siempre ofender, estar encima del rival, con una gran presión y sobre todo gran concentración, que no nos distraigan factores que no están en nuestras manos”, sentenció el contención rojiblanco.

Finalmente, Michael Pérez aseguró que en el tema personal, los problemas han quedado atrás. “Respecto a mi lesión, la verdad me siento al 100 por ciento recuperado, en el campo me sentí mucho mejor (contra Monterrey). Estamos por enfrentar este partido en Puebla me siento muy bien física y mentalmente”, concluyó.

Pulido sí viajó, Pereira es baja

Para el encuentro de este viernes, frente al Puebla, el técnico de Chivas, Matías Almeyda, convocó un total de 28 futbolistas. Destaca la aparición de Alan Pulido, quien realizó el viaje con el equipo, aunque eso no garantiza que pueda tener participación.

Durante la semana, causó baja de la Selección mexicana debido a una lesión. A su regresó al Guadalajara, trabajó por separado y aunque su evolución ha sido buena, será hasta este viernes cuando se decida si está o no condiciones de ver actividad. Quien quedó ya descartado nuevamente fue Jair Pereira, quien no ha podido recuperarse.

Lo más visto de Publimetro: