Donald Trump envió mensaje a Águilas de Filadelfia tras ganar el Super Bowl

El presidente estadounidense Donald Trump felicitó a las Águilas de Filadelfia, por su histórico triunfo en el futbol americano sobre los Patriotas de Nueva Inglaterra, en el Súper Tazón LII.

“Felicidades a las Águilas de Filadelfia por su gran victoria en el Super Tazón”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

Águilas de Filadelfia logró su primer Súper Tazón al vencer 41-33 a Patriotas de Nueva Inglaterra, para ganar la edición LII esta noche en el Estadio US Bank, en el que podría ser el fin de la dinastía de los "Pats".

El partido fue el de más yardas totales entre ambos equipos en la historia del Super Tazón, luego que los contendientes se combinaron para mil 151.

Congratulations to the Philadelphia Eagles on a great Super Bowl victory!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 5, 2018