VIDEO: Vanessa Huppenkothen sintió que en Televisa la trataron como objeto

La guapa conductora de deportes Vanessa Huppenkothen se desahogó en una entrevista para el programa de YouTube Saga, que conduce la periodista Adela Micha, y dijo que en Televisa llegó a sentirse como un objeto.

“Hice cosas que no debí haber hecho y me arrepiento. Por ejemplo, apuestas y tienes que salir en bikini y pues no, yo creo que te utilizan como un objeto y la verdad es que no lo eres. Yo quería demostrar mi conocimiento y que se de deportes”, afirmó Vanessa.

Dijo que luego de nueve años de trabajo en la televisora de San Ángel, vio que ya no había crecimiento y fue ahí donde se dio cuenta de que tenía que salir además de recalcar que sí sabe de deportes.

“Yo ya no estaba tan cómoda y salí de Televisa. Hubo varias empresas que me buscaron, pero siempre fue mi sueño trabajar en ESPN, la meca de los deportes. Si sé de deportes, me encanta, me apasiona, lo estudio, lo leo”.

Reveló que su ex jefe Javier Alarcón era muy exigente con ella y que tiene una personalidad muy fuerte.

“A veces quería entrar a su oficina y reclamarle muchas cosas y es de esas personas que te haces chiquito, no e puedes decir nada, tiene una personalidad muy fuerte y la que terminaba regañada era yo”.

