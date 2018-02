Canelo Álvarez: 'Pelear en mi país ya es complicado'

Óscar de la Hoya confirmó hace días la esperada noticia por todos los amantes del boxeo.

El campeón mundial unificado de peso mediano Gennady Golovkin y el ex campeón Saúl Canelo Álvarez se enfrentarán nuevamente en una revancha en este 2018.

El combate tendrá lugar el 5 de mayo en un lugar aún por determinar

“Va a ser una gran pelea como la primera, los dos ya nos conocemos y será mejor”.

Ante esto, Saúl Canelo Álvarez ya está entrenando rumbo al combate, y durante la alfombra roja de la premier de 108 Costuras, que se realizó en el marco de la Serie de Caribe en Zapopan, Jalisco, señaló que las vacaciones terminaros y está al 60% de su preparación.

“El deporte en sí es importante, siempre estoy presente, apoyando y más si se trata de México".

"Para mí es un honor poner mi granito de arena en este tipo de cosas (serie del caribe). Todos los días estoy preparándome y entrenando, porque quiero irme con un 60 ó 70%o a la concentración".

"Soy un deportista que entrena todos los días, este o no este de vacaciones, así que me mantengo en forma”, comentó el pugilista jalisciense.

Tras los rumores de excesos y lujos durante la serie, el Canelo evitó hablar, pero sí lo hizo sobre el amor por los caballos, un gusto que comparte con su hija Emily Cinnamon.

“A ella, le gustan los caballos y es algo que a mí también me gusta, pero yo nunca la llevé o metí a los caballos, fue la que me dijo y creo que es cuando mejor salen las cosas”.

Recientemente, el boxeador ha participado en varias sesiones para revistas y marcas internacionales, por lo que se le cuestionó si ya hay alguna propuesta para hacer una serie o película.

“Creo que en este momento no me gustaría. Creo que más adelante, sería un honor para mí hacer una historia de mi vida, pero en este momento no me gustaría… todavía”.

Pelear en México

Al preguntarle a Saúl Canelo Álvarez, si ya está considerando hacer una pelea en México respondió:

“Pues no sé, es complicado por el tipo de peleas que tengo, pero me encantaría, siempre dije que pelar en mi país es un honor y me llena de energía”.