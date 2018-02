Matías Almeyda dice que piden su salida por defender “intereses”

Chivas no levanta y los cuestionamientos hacia el técnico Matías Almeyda van en aumento. Incluso, existen ya voces que piden abiertamente su salida. El entrenador considera eso una “bajeza” y, además, revela que algunos de sus mayores críticos opinan por defender “intereses”, pues quisieran ver a un “amigo” en la banca del Guadalajara, en lugar del argentino.

“Por lo general, cuando los momentos son negativos, siempre hay que encontrar un culpable y muchas veces me pregunto por qué. Es todo compartido, el futbol es equipo, no es que gane un entrenador o que gane un solo jugador. Es entre todos: yo tendré mi culpa, mis errores como cualquier ser humano. Yo lo único que no comprendo es que yo jamás desearía que alguien se quede sin trabajo. Eso me parece muy bajo. Acá el que va decidir si me voy a quedar no, es Jorge (Vergara)”, explicó este miércoles.

“Por ahí, hay intereses de algunos, de poder darle posibilidad a un amigo que pueda regresar acá, yo no sé. Yo llegué en un momento difícil a Chivas. Cada uno puede expresarse, lo respeto y cada uno sabe por qué lo hace, con que interés. Soy el entrenador y lo acepto. Después, hay una cuestión: así como no analizo más el tiempo pasado de nuestros triunfos, tampoco puedo analizar más el momento feo pasado. El mejor análisis es de estos cinco juegos: no va bien, sabemos que debemos levantar, mejorar en muchos aspectos, pero no estamos lejos. El equipo a comparación del semestre pasado que fue el malo, futbolísticamente se le ve mejor”, añadió.

Y tras señalar esos presuntos “intereses”, Matías Almeyda evitó señalar nombres. “No lo pienso mucho, no lo sé. No me detengo en eso porque mi mente tiene que estar puesta acá. El momento es de dificultad, estamos para mejorarlo. Ya hemos mejorado en tiempos de dificultad y esto no será la primera vez. La tranquilidad nuestra está, la tranquilidad de parte de Jorge (Vergara) me la ha manifestado más de una vez, pero sí estamos necesitados de empezar a obtener resultados para la confianza del grupo”, afirmó.

— ¿Como se siente Matías Almeyda, el ser humano, cuando escucha que alguien pide que se quede sin trabajo?

— Yo rezo por ellos, creo mucho en Dios. A mí lo que me lástima es que lamentablemente mis hijas consumen redes sociales y ven programas deportivos. Las más dañadas obviamente siempre son las criaturas. Por ahí no llegan a entender que el trabajo de su padre es este: estar siempre al límite, siendo observado, muchas veces criticado y otras veces alabado. Tengo que transmitir tranquilidad en mi casa y tranquilidad a los jugadores también. Es parte de nuestro trabajo, nada ni nadie va a desviar mi mente ni las ambiciones que tengo con respecto a Chivas.

