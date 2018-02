Leones Negros podrían desaparecer si aprueban el no descenso

La propuesta que ha presentado la Federación Mexicana de Futbol, de eliminar el descenso, ha desatado la furia en la Liga de Ascenso. Los clubes de este circuito se quedarían sin posibilidad de llegar a Primera División. Su existencia dejaría de tener razón, por eso los directivos están molestos. El presidente de los Leones Negros, Alberto Castellanos, rechazó la medida.

“Pareciera que esta liga es una charlotada. Las cosas que a ellos les interesa, las llevan al límite. Tan es así, que sólo seis equipos tenemos derecho a ascender. Pero si se habla de multipropiedad, ahí no hay problema. Queremos manifestar nuestro rechazo total a una medida de este tipo. Si eso prospera, tendrían que cambiarle el nombre a la Liga, porque ya no podría ser de Ascenso. Estarían matando la razón de ser de esta Liga y las aspiraciones de muchos”, señaló Castellanos.

“A quien le estaríamos dando la espalda es a la afición. Si los Leones Negros están en Liga de Ascenso es porque tenemos la aspiración de regresar a Primera División. El motivo de aparecer en Liga de Ascenso era volver a Primera, lo logramos y ahora estamos luchando por fortalecer nuestro proyecto y regresar a la Liga MX. Hemos hecho inversiones importantes”, añadió.

“Nos insistieron mucho en cubrir el cuaderno de cargos. Remodelamos el Estadio Jalisco, fortalecimos el circuito cerrado, renovamos los vestidores y hemos hecho un esfuerzo importante para cumplir con lo que la Liga pide. Ahora pereciera esto una charlotada. Te piden requisitos y luego como en Big Brother: las reglas cambian. Hay clubes como el Atlético de Madrid que vienen y hacen una inversión importante a través de San Luis. Otras plazas hemos hecho un esfuerzo importante por cubrir lo que pide la Liga”, protestó Castellanos.

Y por último, dejó abierta la posibilidad de que Leones Negros pudiera desaparecer si se elimina el derecho al ascenso. “Va a ser difícil mantener un equipo si no se juega nada. No lo sabemos, son decisiones que se tendrán que tomar por parte del rector y de la universidad. Lo que te puedo decir es que yo que dirijo al club, no veo los argumentos de seguir adelante con un equipo que no tiene opciones de ir a Primera División”, finalizó el directivo.

