Patinador gay Adam Rippon rechaza reunión con Pence por supuestas críticas a la comunidad LGBT

La críticas que supuestamente ha realizado el vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence a la comunidad lésbico gay han ocasionado que el atleta Adam Rippon, patinador declarado abiertamente homosexual, rechace reunirse con el jefe de la delegación de EU en los Olímpicos de Invierno en Pyeongchang.

Rippon será quien encabece la delegación estadounidense en la ceremonia de inauguración de la justa olímpica y recibió una invitación de Pence para hablar del tema, la cual fue rechazada de acuerdo a información del USA Today.

"@Adaripp quiero que sepas que ESTAMOS CONTIGO" escribió el vicepresidente en su cuenta de twitter. "No dejes que las falsas noticias [fake news] te distraigan. Estoy orgulloso de ti y de TODOS NUESTROS GRANDES atletas y mi única esperanza es que tú y todos el equipo de EE.UU. vuelvan con el oro".

.@Adaripp I want you to know we are FOR YOU. Don’t let fake news distract you. I am proud of you and ALL OF OUR GREAT athletes and my only hope for you and all of #TeamUSA is to bring home the gold. Go get ‘em!

— Vice President Mike Pence (@VP) February 8, 2018