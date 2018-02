Atlas es sotanero y Romano quiere revertir la situación

Atlas no levanta, por más que cambie de nombres en la cancha o en la banca. El torneo lo empezó el técnico José Guadalupe Cruz y la paciencia se terminó en apenas dos semanas. Ahora, con Rubén Omar Romano al frente, el equipo no puede salir de la mala racha. Ha perdido cinco de seis partidos disputados y es último de la clasificación.

Pero a pesar de lo complicada que luce la situación, Romano confía en revertir el mal momento. Quiere retomar el camino del triunfo a partir de este martes, cuando reciba en el Estadio Jalisco la visita del Necaxa. El estratega advirtió que después de 15 días de trabajar con el plantel ya sabe con quiénes puede contar y con quiénes no.

“No, por supuesto que tenemos que revertir esto desde el próximo partido. De local tenemos que ganar, es fundamental ante nuestra gente. Debemos corregir cosas que pasaron en el segundo tiempo contra Lobos BUAP (derrota por 3-1), donde regalamos prácticamente el segundo gol en una salida. Es cuestión de trabajo, de hacerles ver las cosas a los jugadores, pero tranquilos. Más allá que el resultado me da mucha molestia, creo que el primer tiempo el equipo hizo las cosas como se debían y lo íbamos ganando merecidamente”, explicó Romano.

“Yo creo que fueron dos tiempos, en el primero tuvimos buen control, buen manejo de pelota y llegadas. En el segundo tiempo fue completamente diferente, con falta de intensidad. En eso fue donde nos ganaron, en la intensidad que tuvieron ellos en el segundo tiempo. Llevamos quince días trabajando, esto me da mucha visión para saber con qué jugadores se puede contar y con quién no, en cuanto a la intensidad con la que se tiene que jugar hoy en día”, sentenció el entrenador del Atlas.

Finalmente, dijo que no es pretexto el hecho de haber llegado a un plantel que no armó él. “No es excusa para nada, sabía perfectamente cómo estaba y cómo era el plantel. Por supuesto que adentro te vas dando cuenta de muchas cosas que no veías desde afuera, pero no es pretexto. Esto es de darle vuelta a la página y pensar en el que viene que es Necaxa”, finalizó.

