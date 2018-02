Rompe el silencio jugador retirado del futbol por supuestos videos pornográficos

Jermaine Pennant no pudo más y rompió el silencio tras las acusaciones que recibió de grabar videos pornográficos con su esposa y subirlos a la red, hecho que le causó el despido del Bury FC, equipo de futbol inglés en el que militaba.

"Llamarme estrella porno y ponerlo en la portada de su periódico es solo una broma. El problema es que algunas personas realmente creerán que estoy en la industria porno y no es así. No he tenido una vida perfecta y mi próximo libro permitirá que el público me conozca, pero no soy y nunca seré una estrella del porno, es rídiculo, soy un hombre casado que vive con su esposa y su hijastra", confesó al diario Mirror Sport.

El futbolista afirmó que lo más preocupante de la situación es la influencia que pudiera llegar a tener con sus familiares y amigos. "Nuestros abogados están lidiando con la situación, este tipo de cosas debe detenerse, solo porque no vean un objetivo fácil, no les da derecho a escribir historias falsas como esa, soy un montón de cosas, pero una estrella porno no", finalizó.

