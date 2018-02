Trollean a Sammy Sosa por foto donde aparece vestido de vaquero

El ex toletereo de Grandes Ligas Sammy Sosa generó mucha polémica en redes sociales por la fotografía que se dio a conocer donde aparece al lado de su esposa y vestido de vaquero.

El dominicano y ex figura de los Cachorros de Chicago ha estado en “el ojo del huracán” por haber cambiado su color de piel luego de retirarse en 2007.

Ahora salió en una fotografía ataviado con un traje de vaquero junto a su esposa Sonia Sosa y de inmediato los usuarios de twitter comenzaron a “burlarse” de él con divertidos memes.

Sammy Sosa out here serving looks. pic.twitter.com/635bB1fnHE — Cut4 (@Cut4) February 11, 2018

Sammy slowly morphing into Jeff Garlin2.0😤 pic.twitter.com/tPfKypuzPi — 🍻Stevie🍃 (@WizardsTrash) February 11, 2018

Sammy Sosa and Sonia Rodriguez did Woody and Jessie better than Woody and Jessie pic.twitter.com/L1eUekYzT3 — Rich Homie Svi (@aaamackay) February 11, 2018

Sammy Sosa looking like Peter Griffin pic.twitter.com/MGgxetHeiK — Cameron Grant (@coolcam101) February 11, 2018

Dicho “disfraz” de debió a una fiesta temática para celebrar el cumpleaños de su mujer, incluso hay otro vídeos donde se le ve bailando el tema de “La Bilirrubina” muy divertido.