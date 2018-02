“Estamos enojadas con nosotras”: Miriam García, de Chivas

Entre las campeonas del futbol mexicano existe molestia. Pero el enojo es con ellas mismas, pues creen que la derrota del sábado pasado, frente a Tigres, se debió a errores propios. Chivas perdió el invicto en el torneo, el paso perfecto en casa y la cima de la clasificación. Todo de un solo golpe y por eso las rojiblancas quieren enmendar el camino.

“De alguna manera duelen las derrotas. Pero hay formas de perder y saber que perdiste por dos desatenciones propias, es muy complicado. Es un partido que nos dolió, pero no ayudó a aterrizar, darnos cuenta que debemos trabajar fuerte. Nos queda más de media temporada, debemos meterle y ganar todos los partidos porque seguimos en la pelea. Debemos seguir defendiendo este escudo y demostrar que estamos para grandes cosas”, explicó Miriam García.

“De alguna manera, creo que regalamos los primeros 45 minutos, no jugamos a nuestro estilo. Aunque en el segundo hicimos un poco mejora las cosas, cuando regalas 45 minutos a un equipo como Tigres te cuesta. Este tipo de partidos son los que más nos ayudan, porque somos un equipo unido. Nos duele y estamos enojadas con nosotras porque perdimos por nosotros. Pero esto nos va a ayudar para seguir dándole y trabajar fuerte”, añadió la mediocampista de Chivas.

Lección aprendida

El 2-1 sufrido frente a Tigres deberá dejar lecciones importantes para el Guadalajara. Así lo piensa la defensora Vanessa Sánchez. “Somos un equipo donde todas tenemos los pies en la tierra y sabemos escuchar. De los pequeños errores aprendemos. Somos un equipo grande y unido, con la experiencia de las mayores y los entrenadores esto nos dejará mucha experiencia y aprendizaje. Sabemos que podemos darle vuelta a la pagina”, señaló.

“Sabíamos que era un partido muy fuerte, que debíamos tener los pies en la tierra, pero tuvimos dos errores que nos costaron perder los tres puntos en casa. En el segundo tiempo luchamos, el equipo no se desesperó, atacamos, pero no se dieron los goles. Tuvimos la union de siempre, pero el futbol es así: de los errores se aprende. Estamos a la mitad del torneo, todavía falta ir con ellas a su casa en la segunda vuelta. Si no se nos dio quedarnos los tres puntos aquí, allá tendremos la oportunidad”, finalizó Sánchez.

