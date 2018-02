Leiton Jiménez vive con Atlas su peor semestre en México

Las cosas no podrían estar más complicada: Atlas es último de la clasificación en el Torneo Clausura 2018. El defensa central colombiano de los Zorros, Leiton Jiménez, reconoce que siente coraje por estar en esa posición. Y va más allá al definir el actual semestre como el peor que ha vivido desde su llegada a México.

“Obviamente hay presión, porque un equipo como Atlas no puede estar peleando descenso. Y más porque de 18 puntos sólo hemos sacado tres. En lo personal, creo que ha sido mi peor semestre desde que estoy en México. En lo defensivo también, porque nos han marcado bastante goles, cosa que nunca me había pasado. Así que ha sido un torneo bastante atípico en lo personal. Lo que más quiero es ayudar para que Atlas salga de esta situación que está viviendo ahora”, explicó.

“Ha sido difícil este semestre. Seis partidos y ganar uno solo, demuestra que este semestre las cosas no han salido para nada bien. Siento que los últimos partidos ha mejorado el equipo, contra Lobos hicimos un buen primer tiempo y en el segundo nos caímos después del empate. Hay que mejorar eso, el equipo cuando recibe goles le cuesta. Atlas debe saber que cuando reciba un gol no se puedes caer, hay que seguir buscando. Era algo fuerte de nosotros el torneo pasado que nos podían marcar gol y siempre sabíamos responder”, detalló Leiton.

Y pese a la crítica situación que vive el equipo, no pierde la esperanza de calificar. “Es el peor torneo en cuanto a números porque sacar tres puntos de 18 es algo muy malo. Y más un equipo como Atlas que aspiraba a estar en Liguilla. Ahorita las cosas se están complicando un poco, pero queda mucho camino. Queremos mejorar, aspirar a la Liguilla, matemáticamente todavía hay opciones y hay que pelear”, sentenció.

Siente coraje

Leiton Jiménez reconoció que ser sotanero de la clasificación es algo que causa coraje. Atlas ha perdido cinco de los seis partidos que ha disputado en el Clausura 2018. Es el peor equipo de la Liga Mx. El momento es incómodo y vergonzoso para los jugadores rojinegros.

“Ningún sentimiento bueno: nadie quiere ser colero. Estar de último te hace sentir que no eres tan bueno en lo que haces. No me gusta que me marquen tantos goles, me gusta que mi equipo sea de las mejores defensas. No estoy a gusto con lo que está pasando, trabajo fuerte para evitar que nos marquen tantos goles. Son seis fechas y es increíble la cantidad de goles que nos han hecho, estamos duplicando los tantos por partido. Es difícil la situación que vivimos, nadie quiere ser el último del torneo. Obviamente da coraje estar en esa posición porque siento que tenemos equipo para estar en otra. Pero eso se gana en el terreno de juego y no lo hemos ganado”, finalizó Leiton Jiménez.

Lo más visto de Publimetro: