Rafael Márquez podría reaparecer con Atlas, frente al Necaxa

Desde la jornada dos, Atlas no cuenta con su capitán Rafael Márquez. Una lesión lo alejó de las canchas durante los últimos cuatro encuentros. Pero al fin, el veterano futbolista se encuentra listo para reaparecer. El técnico Rubén Omar Romano lo tiene considerado para ser titular este martes ante Necaxa (Estadio Jalisco, 19:00 horas). La noticia ha caído bien al plantel rojinegro.

“Es sabido que Rafael Márquez es nuestro jugador más grande del equipo, nuestro capitán, el de más experiencia. Es bueno que Rafa vuelva, sabemos que tiene esa jerarquía. Rafa es como un entrenador en el campo que siempre nos está guiando, confiamos 100 por ciento en Rafa. Sabemos que aportará mucho al equipo y muchos nos vamos a sentir mas confiados teniéndolo ahí. Esperemos que esté para este juego y que Atlas pueda sacar la victoria”, explicó Leiton Jiménez.

“Rafa es un jugador con mucha jerarquía, el profesor (Rubén Omar Romano) así lo entiende y lo tiene como su hombre principal. Quizá le falte ritmo, pero tiene la jerarquía y siempre sabe cómo hacer las cosas dentro del terreno de juego. El que esté junto a él debe arroparlo, estar cerca de para echarle la mano lo más que se pueda”, agregó el defensor colombiano.

Así, ya con su capitán, Atlas deberá buscar este martes un triunfo ante los Rayos que serán vitales para que el torneo no se les vaya desde ahora. “Es muy importante, igual que era Lobos BUAP. Fuimos por los tres puntos a Puebla y lastimosamente se nos fueron. Ahora sí o sí debemos sacar tres puntos en casa porque luego viene Tigres, una de las mejores nóminas de México. Serán partidos complicadísimos. No digo que Necaxa no lo sea, pero somos locales, debemos sacar los tres puntos aquí y luego pensar en Tigres”, sentenció Jiménez.

Finalmente, dijo comprender la molestia de los seguidores, aunque espera que sigan apoyando. “Desde que llegue a esta institución, sabía a dónde venia y conocía la historia del Atlas. Sabía que es un equipo que ha sufrido mucho su afición, pero que siempre acompaña. Siempre está ahí para el equipo, pero entendemos su sentir porque ha sido un semestre muy malo. Entendemos que estén enfadados porque el equipo no da resultados”, reconoció.

“El futbol muchos dicen que jugar bonito, pero yo creo que el futbol se ha vuelto de resultados. Puedes jugar bonito y si no sacas los triunfos, la gente va a andar así, lo que se necesita ahora es ganar. Decirle a la gente que confíe en nosotros, las palabras la gente no las va a entender. La única forma de entender es que le demos resultados y así la gente volverá a confiar en nosotros”, concluyó el defensor del Atlas.

Lo más visto de Publimetro: