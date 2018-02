'Al Cruz Azul no le corre prisa por su nuevo estadio': Horacio de la Vega

Horacio de la Vega, director general del Instiuto del Deporte de la Ciudad de México, volvió a tocar el tema del nuevo estadio de Cruz Azul para el cual todavía no existe un lugar, y dijo que siguen en pláticas con la directiva celeste a quien “no le corre prisa”.

“Seguimos en pláticas, no nada más con la directiva del Cruz Azul sino con delegados donde posiblemente pudiera tenerse ese estadio. No estamos imponiendo ni presionando, vamos a ser respetuosos con la dinámica y propuesta que haga el Cruz Azul y la disposición que tengan para tener su propio estadio. Si ellos nos dicen, nos quedamos en el Azteca, vamos a respetarlos.No les corre prisa, eso nos da la oportunidad de plantear bien las cosas”, mencionó el funcionario.

La prioridad es que se llegue a un buen arreglo y que el conjunto de La Noria se quede en la Ciudad y no busque alternativas en otros estados.

“Estamos en constante comunicación con Cruz Azul, si no es físicamente por medio del chat ellos me presentan propuestas, platicamos, vemos cuestiones de uso de suelo, movilidad, accesibilidad y otros temas. Es complicado porque hay que ver el tema del agua, servicios urbanos, un montón de cosas con las que hay que trabajar con las dependencias de gobierno para que vayan validando la factibilidad de cada uno de ellos. Hay que reiterar que la inversión sería de Cruz Azul, estamos ayudando para que esto tenga un final feliz pero lo más importante es que Cruz azul siga aquí en la CMDX, que no exista la posibilidad de que se vaya a otro estado, lo tenemos claro y ellos también”.

