Atlas no se achica: quiere pelearle a Tigres, de visita

Atlas es sotanero de la clasificación, con apenas cuatro puntos de los 21 que ha disputado. Y el sábado tendrá una visita complicada frente al actual campeón del futbol mexicano, Tigres. Sin embargo, los Zorros no se achican, pues aseguran que pueden ir a Monterrey para pelear por un buen resultado.

Luis “Macue” Robles, reconoció que los felinos tienen un plantel potente. También destacó que su equipo puede rescatar un resultado positivo en esa complicada visita. “Claro, pero hay que ir a pelear, a tratar de traernos algo, esa es la mentalidad de todos. La actitud del equipo se mostró diferente ante Necaxa (1-1), generamos más futbol y llegadas, eso me deja tranquilo. Ante la adversidad, estamos bien, dándole buena cara. Sin duda nos ha faltado, pero vamos mejorando y tarde o temprano van a despertar los delanteros que no han tenido oportunidad de anotar. Se han generado más jugadas y tarde o temprano le vamos a dar vuelta a esto”, explicó.

Y es que ahora, bajo la dirección técnica de Rubén Omar Romano, el futbolista del Atlas ve mejoría. “Con los dos técnico tuvimos posesión de pelota y llegadas. Ahora estamos metiendo variantes: línea de cuatro y de cinco, moviendo muchas piezas. Así es Romano, pero sin duda lo importante es que se está generando buen futbol. Yo no me desesperé, sabía que tarde o temprano tendría una oportunidad. Ahora con Romano se me da y creo que la estoy aprovechando”, señaló Robles.

Por su parte, Daniel Arreola coincidió en que Atlas no debe achicarse, pues puede pelear el sábado frente a Tigres. “Tenemos el objetivo claro, pues somos 11 contra 11. Debemos seguir tomando confianza y redoblar esfuerzos para salir de este bache. Por momentos, el equipo muestra otra cara, muestra que quiere. Me quedo con la buena actitud de los compañeros. El equipo ya muestra otra cara, con una actitud tremenda, pero el futbol es así: de repente una jugada inesperada, te cae como balde de agua fría”, concluyó.

