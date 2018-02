Javier Aguirre no teme ir a la cárcel por supuesto amaño de partidos

Javier Aguirre aseguró que, aunque está inmiscuido en un caso de amaño de partidos en España, sólo ha dedicado 15 minutos de su vida a solucionar esto, pues no considera que sea el principal culpable.

"De esos seis años desde que fue este partido, yo solamente 15 minutos de mi vida los he invertido en este tema, es decir, fui con la jueza, le hice cuatro preguntas y me fui. Yo sigo trabajando, si mañana tuviera equipo, vuelvo a trabajar con la tranquilidad de que ejerzo mi profesión lo mejor que puedo", declaró el Vasco a Fox Sports.

Por otro lado, el timonel mexicano puntualizó que aunque se ha dicho que el podría terminar en la cárcel, eso es completamente falso.

“La fiscalía pide sanciones, condenas, pero otra cosa es que vaya a suceder; a mi me sorprende que la publicación española diga que yo pueda ir a la cárcel, esto es absolutamente falso. Lo que es un hecho, es que iremos a un juicio, antes de septiembre”, dijo Javier Aguirre.

AGUIRRE NO PIENSA DIRIGIR EN MÉXICO

Javier Aguirre no descarta regresar al futbol mexicano tras su largo paso por el balompié internacional; sin embargo, no se ve ocupando el banquillo de algún equipo de la Liga MX.

"En México como técnico, lo tengo muy claro, no voy a dirigir. No es una decisión tomada a la ligera. Yo cerré un ciclo y hay mucha gente capaz, muy joven saliendo del futbol mexicano. Puedo ayudar en otro cargo, no me veo capacitado para estar en la banca de un equipo", puntualizó el Vasco.

Con información del diario Récord

