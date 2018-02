Mike de la Torre quiere dar un buen espectáculo a capitalinos

Por segunda ocasión en su historia, la liga de Artes Marciales Mixtas LUX Fight League se presentará en nuestro país, y esta vez lo hará en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera de la Ciudad de México.

Este 17 de febrero a las 19:00 horas se llevará a cabo LUX Fight 002, y tendrá como pelea estelar la que protagonicen Sergio Cossio ante el norteamericano Mike de la Torre.

“Me siento muy bien de estar en la Ciudad de México, llegue hace una semana y me estoy aclimatando, estoy emocionado de regresar a pelear y haré lo mío este fin de semana”, comentó el llamado “Cucuy” de la Torre.

La última vez que Mike subió a pelear a un octágono fue el 8 de abril de 2017 cuando enfrentó a Miles Jury en UFC 210. Tras esa derrota la empresa decidió cortarlo y ahora probará suerte en LUX Fight League.

“Me siento bien en Lux, apoyado, me gusta la organización y estoy contento de pelear para ustedes y dar un buen espectáculo. Sergio será un buen oponente, es bueno, duro, pero hice un buen campamento, entrené con los mejores del mundo, no es algo que no haya visto antes y ya veremos el sábado”.

Dijo que su paso por UFC, donde tuvo seis combates con saldo de dos victorias, cuatro derrotas y una pelea sin decisión, fue bueno pero que hubo peleas que le programaron pese a no ser del peso

“UFC es una gran organización, me sentí contento de pelear para ellos pero peleé con oponentes que no eran de mi peso, espero regresar y pelear en 155 libras”, comentó Mike.

Finalmente, aceptó que la altura de la Ciudad de México es difícil para un deportista pero se siente confiado de la preparación que hizo para salir avante de su compromiso de este sábado.

“La altitud es muy dura pero mi cardio es muy bueno, mi cuerpo ya se aclimató y no creo que vaya a tener problemas, estoy muy emocionado de subir y haber una buena pelea”, concluyó.

HABRÁ INVITADOS ESPECIALES

El evento LUX Fight 002 será avalado por la WMMAA (World Mixed Martials Arts Asociation) y CIDAMM (Comisión Internacional de Artes Marciales Mixtas).

Además de las peleas, se podrá disfrutar de una ambiente digno de esta gran ciudad, contando con los mejores DJ´s para sonorizar este magno evento.

Varios de nuestros peleadores ya cuentan con experiencia internacional, además contaremos con estrellas como Polo “Toro” Reyes, Marco “Psycho” Beltrán, Henry “Bure” Briones y Efraín “Hecho en México” Escudero.

