“En Atlas no podemos bajar los brazos”: Rubén Omar Romano

Atlas ha tenido un torneo para el olvido: seis derrotas en ocho partidos y sólo cuatro puntos de 24 disputados. Con esos números, los Zorros se ubican al fondo de la clasificación en el Clausura 2018. El riesgo de descenso aún existe y por eso, el técnico rojinegro, Rubén Omar Romano, asegura que no pueden bajar los brazos.

“Estamos trabajando en el aspecto mental, tenemos una persona indicada que nos da charlas en la semana. Pero esto es de seguir, no podemos bajar los brazos y debemos pelear cada partido como si fuera el último. Lo seguiremos buscando, enfrentaremos a otro rival complicado (Monterrey, el próximo viernes) en nuestra casa y esperamos que podamos reaccionar”, explicó el estratega.

El sábado pasado, Atlas sufrió su sexta derrota del torneo, esta vez frente a Tigres, por 2-0. “En la vida hay muchas cosas complejas, pero hay que tener valor y capacidad. Además, hay que saber llegarle al futbolista para hacerle entender lo que nos estamos jugando. Por lo menos, el equipo mostró cosas importantes, pero era un rival complicado, no podemos tapar algo que esta a la vista. No tuvo tantas llegadas, pero fue certero”, aseveró Romano.

Finalmente, explicó que de ahora en adelante no podrá buscar otro objetivo más que los puntos. Implantar su idea futbolística pasará a segundo plano. Rubén Omar Romano no quiere que Atlas juegue como a él le gusta, sino que consiga los puntos que tanto urgen ahora mismo.

“Vamos a tener que ser mucho más prácticos, en lugar de buscar una idea de juego. Debo adaptarme a lo que tengo y no querer poner muchas cosas que me gustan a mí. No me puedo quejar, la voluntad de los jugadores existe, pero debemos buscar los caminos más correctos para no recibir gol y para crear mas ocasiones”, concluyó.

