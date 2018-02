Concacaf, la salvación para Chivas en el actual semestre

Chivas ha tenido un semestre para el olvido… otra vez. Aunque apenas se ha jugado la mitad del Clausura 2018, la Liguilla luce difícil de alcanzar. Y ante ese panorama, la Liga de Campeones de la Concacaf, se asoma en el horizonte como su posibilidad de salvación. Esta semana, el Rebaño Sagrado debutará en el torneo regional, que parece su única esperanza de trascender.

Será el próximo jueves cuando el Guadalajara visite al Cibao FC, de República Dominicana. Se trata de un equipo claramente inferior en presupuesto e infraestructura. Pero el conjunto tapatío no podrá confiarse, pues en el pasado ha tenido malas experiencias en la Concacaf, como en 2012 frente al Xelajú de Guatemala.

El cuadro rojiblanco se encuentra de regreso en esta competencia, tras seis años de ausencia, gracias al título del Clausura 2017. Cuando venció a Tigres, el 28 de mayo pasado (4-3 global), además de conquistar el campeonato número 12 de su historia, también ganó el derecho a jugar el certamen de la Concacaf. Así, llegar a la cima y calificar al Mundial de Clubes es ahora la principal misión de Chivas.

Hasta ahora, el técnico Matías Almeyda mantiene el discurso de que no se inclinará por una competencia. “No, mientras los números de nosotros den posibilidad. El plantel es corto, por eso vamos variando para que descansen. Hay muchos partidos por delante, por eso las rotaciones que he hecho. Por el momento no vamos a definirnos por algo, vamos a luchar por las dos cosas hasta lo que nos dé”, explicó.

Sin embargo, parece claro que la Liga de Campeones es ya la única competencia en la que tiene esperanza de destacar. El formato del torneo regional ha cambiado y ahora ya no se disputa fase de grupos. Son 16 participantes y arrancan con eliminación directa. Por eso, el duelo del jueves, en República Dominicana, será importante, pues se trata de la ida de los octavos de final.

La Liga se escapa de las manos

La Concacaf es la tabla de salvación de Chivas, pues un buen resultado en este certamen haría olvidar todo lo malo. Ganar este torneo significaría calificar al Mundial de Clubes. Guadalajara nunca ha logrado eso y es ahora una de las mayores obsesiones de Jorge Vergara, dueño del club.

El deseo de llevar al Rebaño Sagrado al máximo escenario de la FIFA, a nivel de clubes, estaría encima de todo. Además, el cuadro tapatío quiere revivir su gloria a nivel internacional. Sólo una vez fue campeón de la Concacaf y fue en 1962, durante el primer torneo organizado por la confederación regional, tras vencer al Comunicaciones de Guatemala por 6-0 global.

Así, la meta de Chivas parece clara, más si se toma en cuenta que la Liga al parecer ya se le escapó de las manos. El conjunto que dirige Matías Almeyda tiene apenas 6 puntos luego de 8 jornadas disputadas. Su efectividad es de apenas el 25 por ciento. Para aspirar a la Liguilla en el actual Clausura 2018, los rojiblancos tendrían que pensar en sumar 19 de las 27 unidades restantes. Misión sumamente complicada.

