Chivas, con la esperanza de trascender a nivel internacional

Chivas ha tenido un torneo para el olvido, una vez más. En el Clausura 2018 ocupa el puesto número 16, con sólo seis puntos de 24 disputados. Pinta para fracaso, pero las ilusiones del Rebaño Sagrado se renuevan de cara al debut en la Liga de Campeones de la Concacaf.

El próximo jueves, el Rebaño Sagrado visitará al Cibao FC de República Dominicana, en el duelo de ida de los octavos de final. Trascender en el torneo regional es ahora la esperanza del Guadalajara. Y más porque el título en ese certamen otorga un boleto para disputar el Mundial de Clubes.

“El formato creo que está bien hecho, para que cada equipo esté bien concentrado y el margen de error sea mínimo. Al jugar partido de Ida y Vuelta, los errores te pueden dejar fuera de la competencia. Lo tomamos con una seriedad muy grande, con un deseo muy grande de trascender y que nuestras Chivas crezcan a nivel internacional, ya que será el primer torneo que vamos a jugar.

En lo personal, también como entrenador me toca debutar a nivel internacional. Nos habíamos quedado con muchas ganas cuando fue lo de la Libertadores y eso hace que le demos una importancia mayor”, explicó el técnico Matías Almeyda.

Aunque el torneo apenas comenzará, el técnico de Chivas no pierde de vista la mayor ilusión.“Si bien hay que ir paso a paso, uno no puede dejar de soñar. Esto te abre una puerta muy grande, el sueño de muchos: participar en un Mundial de Clubes. Pero todavía no inicia, el deseo está, pero hay que ir minuto a minuto”, añadió el estratega rojiblanco.

La esperanza de trascender a nivel internacional es lo que ahora levanta al Guadalajara. “Muchísimo, en estos dos años y medio hemos tenido chance de darle alegrías a nuestro público y a la institución. Ganamos dos Copas, una Supercopa, una Liga, hemos estado en dos Finales mas y va ser la primera vez que vamos a jugar esto. Intentaremos por todos los medios trascender y darnos una alegría que soñamos hace mucho tiempo. Lo tomamos con la seriedad que requiere, lo deseamos con toda el alma y Dios quiera que podamos estar a la altura para darnos una alegría más”, concluyó Almeyda, quien viajó este martes, junto a su plantel, a República Dominicana.

