'Cubo' Torres espera que Chivas levante, pero no ante Pumas

Después de militar siete torneos en Chivas, para Erick Torres es triste ver que el equipo donde surgió esté pasando por un mal momento, al estar ubicado en la décimo sexta posición de la tabla general con solo un juego ganado.

Hoy delantero de Pumas, Erick Torres espera que su exequipo vuelva a la senda del triunfo. Eso sí, no quiere que empiecen este domingo en el duelo ante los felinos en CU.

"Obviamente es triste, yo quisiera que fuera mejor el equipo para el bien del futbol mexicano, para toda la gente de México, aunque no le vayas a las Chivas muchos quisieran verlos en los primeros lugares, ojalá que les vaya bien, que encuentren una serie de triunfos, pero este domingo contra nosotros ojalá que no", expresó.

El delantero reveló que no le ha tocado estar en la cancha para enfrentarlos desde su salida de Chivas tras el Clausura 2015. "Sé lo que significa que vengan a la Ciudad de México. Sé de la la afición que tiene, va a ser especial".

"Sin duda el partido ante Chivas va a ser muy importante para los dos equipos para seguir peleando por los primeros lugares, estamos a dos puntos del líder. Entonces ese partido nos puede poner otra vez en el primer lugar de la Tabla general y es un partido que nos puede animar en los primeros planos. No tengo la menor duda de que el equipo va a salir con una victoria pero hay que enfrentarlos", apuntó.

SE PERFILA COMO TITULAR

El Cubo se perfila para ser titular en el juego de Copa MX este miércoles ante Lobos BUAP en CU y confía en poder gaanar para seguir con aspiraciones de clasificar a octavos de final en ese torneo.

"Para ganarnos la etiqueta de favoritos hay que seguir trabajando día tras día. No puedo decir que somos favoritos por encima de América o Tigres si al final no ganamos los partidos que tenemos que ganar o si los jugadores no salimos con garra para que el equipo se catalogue como un equipo favorito

"Hay que ganarnos ese favoritismo y así es como vamos a levantar la mano y poder decir que estamos para entrar a Liguilla y ser campeón", expresó.

