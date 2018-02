Edecán de carreras de autos arremete contra feminismo

Los eventos deportivos comenzaron a tener un color diferente con la belleza de las edecanes. Aunque para muchas personas no les agradó la idea de ver a las mujeres con vestimenta atractiva donde figura su cuerpo, las protestas sobre el mismo tema comenzaron a darse a notar, pero al principio no se tomaban en cuenta los comentarios.

Las chicas uniformadas se convirtieron en una importante forma de difusión sobre las marcas y también los deportes, pero en Argentina no lo ven así. Mariana Geoffrey, promotora y guapa joven argentina, mandó un interesante mensaje vía Facebook, con el objetivo de dar a conocer su inconformidad sobre el tema.

“Hace aproximadamente ocho años que trabajo de promotora y hoy nos quieren cortar las alas, no podemos seguir creciendo profesionalmente en esto por culpa de una hipócrita que lo prohibe”, aseguró Mariana, quien considera la decisión de quitarles su trabajo por ser un asunto “feminista”.

Geoffrey, quien trabaja para obtener importantes ingresos dentro de lo que le agrada, aseveró que “es un trabajo digno, no hay nada oscuro detrás. No somos putas, estamos trabajando, ganando plata para poder mantenernos, para mantener a los hijos (an algunos casos). Es una vestimenta como la que te dan en cualquier empresa”.

Dentro de su protesta, la sudamericana fue tajante sobre la forma en cómo la sociedad ve a las chicas que laboran en eso y pide que “abran los ojos”.

“Basta más de feminismo”, siguió. “Encárguense de que no haya prostitución, trata de personas, ¿pero de que no haya promotoras en autos? Es una payasada”.

Cabe mencionar que en todo el mundo se dio a conocer que ya no participarán ‘Grid Girls’ en la parrilla de salida, debido a una medida impuesta por la Fórmula 1.