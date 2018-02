'El nuevo Místico se sacó la lotería sin comprar boleto': Carístico

No es para nadie desconocido que Carístico fue el primer Místico del Consejo Mundial de Lucha Libre, podríamos llamarlo, el original.

Pero sus deseos de trascender más allá de México lo llevaron a abandonar el personaje y probar suerte con otros nombres (Sin Cara y Myzteziz) con los cuales tuvo aceptación, pero no la misma.

Luego de varios años, el “primer Místico” regresó en 2017 a las filas del CMLL pero como Carístico, un personaje que ya es completamente de su propiedad, con la consigna de revivir viejas glorias y hacer lo que alguna vez hizo con su primer nombre, ya que al nuevo “le queda grande el personaje” y “se sacó la lotería sin comprar boleto”.

“Por mi mente nunca pasó pelearme con Místico la Nueva Era, una vez que lo critiqué porque se cayó el personaje y hay que recordar que fue una gran estrella, fue un boom de la lucha libre como para que lo traiga un niño que apenas está en pañales y hasta la fecha. Lleva más de cinco años con el personaje y no lo ha podido explotar. Es algo que le queda grande al muchacho. Me he propuesto ya no criticarlo, eso se lo voy a dejar al público, que ellos juzguen. Cuando llegué lo protegí, lo ayudaba, le daba consejos para comportarse con el público, desgraciadamente no conoce la humildad, no sabe lo que es batallar, él se sacó la lotería sin comprar un boleto, el personaje ya estaba hecho”, aseveró Carístico.

¿Qué sientes al escuchar que la afición te sigue gritando Místico?

— No lo puedo evitar, él (Místico Nueva Era) se enoja y me reclama que alce la mano cuando eso pasa. Yo le digo: ‘¿qué quieres, que me porte grosero y les diga que no lo hagan?’

La gente a veces se confunde, pero sabe que yo soy el original. Fui el que salió en telenovelas, hice comerciales, el video de la 5ta Estación, con Pequeños Musical, soy la persona que le dio vida a este personaje, el que luchó con el Hijo del perro Aguayo miles de veces, el que le dio el boom a la lucha libre, el que la revolucionó. Impuse moda en el futbol con Gabriel Pereyra, soy la persona que vino a juntar las clases sociales y eso es lo que vengo a buscar en este 2018 con Carístico.

Entonces ¿el nombre de Carístico ya es completamente de tu propiedad?

— Ya, es definitivo. Si en el pasado me maté por personajes que no eran míos (Místico, Sin Cara, Myzteziz), ahora por Carístico me voy a matar al doble y quiero que el nombre de Carístico quede en lo más alto y que la gente me haga leyenda. Sé que me falta mucho tiempo y mucha lona por recorrer, pero lo imposible a mí no me espanta, al contrario, me da más ánimos.

A la mejor suena muy lejano pero ¿te interesaría una lucha por el nombre, por la propiedad del personaje?

— Es algo muy difícil, porque el personaje no es de ninguno de los dos, es del CMLL. Pero si el público tiene interés en una rivalidad, yo encantado de la vida. Es un buen muchacho, lamentablemente no le gusta convivir con la gente, se pelea con ellos. Si él quiere hacer una rivalidad, un pique conmigo, adelante, pero no se lo recomiendo, tengo más edad, más experiencia, más lona recorrida, he estado en las mejores empresas.

“Cerré el año convertido en una de las máximas estrellas de la Arena México, protagonizando viernes a viernes las funciones” Carístico

Ahora que estás de regreso en la Arena México, ¿te costó trabajo reconquistar a su público?

— Un poco, pero al final de cuentas, gracias a mi entrega lo he conseguido. La gente sabe y reconoce la trayectoria y no se olvida. Yo busqué la internacionalización porque soy un luchador que no nada más quise ser un ídolo de la Arena México. Hay muchos luchadores que quieren ser ídolos de la Arena México nada más y me atrevo a decirlo: Místico la nueva era y Volador, de ahí en fuera no meten gente. La gente no les grita más que cuando se enfrentan a Carístico. Tuve la oportunidad de luchar por mi cuarta Leyenda de Plata y no la pude conseguir, luego por el campeonato mundial welter histórico de la NWA que retuvo el Volador. Perdí, sí, pero conquisté algo muy grande, que fue el cariño del público y ese es mi pago, más que ganar un trofeo, un cinturón.

¿Cuál ha sido la clave para que te hayas mantenido por tantos años en el gusto del público a pesar de los cambios que has vivido?

— Es algo bien difícil, he trabajado muy duro, soy una persona que he trabajado los 365 días del año, estoy en el gimnasio siempre. Me he mantenido en el gusto por la entrega que hago arriba del ring, saben que vengo a dar el 100%, no vengo a bailar, a jugar, sino a demostrar mi talento y lo que quiere ver el público. He picado piedra como no tienes una idea.

¿En algún momento de tu carrera te llegó a afectar el hecho de ser portador de tantos personajes?

— Pienso que no por nada he pisado todas las empresas. Para bien o para mal soy el único que lo ha hecho y no me importa lo que hablen. Para que lo llegue a lograr otro es algo difícil. Cambiar de personajes pues sí, la gente se saca de onda y al principio no me afectó cuando fui Sin Cara. La bronca fue cuando me puse un nombre que tampoco era mío (Myzteziz), que no me gustaba, me sentía mal, me dejé engordar, ya vas a trabajar porque tienes que hacerlo, en fin, creo que he revivido una vez más y ahora tengo mi propio personaje, que es el de Carístico.