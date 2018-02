Jugador de Spurs aprovechó descanso por Juego de Estrellas para vacacionar con su exuberante novia

El jugador de los Spurs de San Antonio Dejounte Murray aprovechó muy bien el tiempo durante el descanso por el Juego de Estrellas en Los Ángeles, y se fue unos días a Hawaii acompañado de su sensual novia.

Se trata de Jilly Anais, una mujer muy bella que no dudó en compartir su escultural figura en fotografías en su cuenta de Insagram, al lado del jugador de basquetbol profesional.

Murray compartió las mismas fotos con el mensaje: “Su rey, mi reina, disfrutando la vida con tu único amor”.

Her King 🤴🏽 My Queen 👸🏼 Enjoy Life With Your Loved Ones!! 💯♥️ pic.twitter.com/2vLOiR1FiK

— Dejounte Murray (@DejounteMurray) February 19, 2018