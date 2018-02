Luis Reyes se avergüenza por situación del Atlas

Lo que le pasa al Atlas es algo que ningún futbolista desea. Estar en el fondo de la clasificación, con el riesgo latente de descender es más que incómodo para cualquiera. Este jueves, el defensor rojinegro, Luis Reyes, reconoció que siente dolor y vergüenza por lo que está pasando. Además, reveló que el mal momento con los Zorros afecta incluso su vida personal.

“Es todo lo que ha pasado todo en el club. Si vienen resultados negativos a todos nos pega. Estoy consiente de los enojos de la gente porque quiero mucho al Atlas, desde los 15 años estoy aquí. Valoro el cariño de la afición y estoy agradecido con la directiva. Me duele y me da mucha vergüenza esta situación, ser último lugar de la Liga. Pero estoy trabajando junto con mis compañeros para revertir esto”, explicó.

“Soy una persona familiar y sé que tengo que hacer una vida. Mis hijos no comprenden esto, a veces que tengo que llevarlos al cine o a pasear y me da pena. A veces discuto por esa situación, pero quiero cambiar esto para poder salir a la calle con la frente en alto. Me he cruzado con gente que nos apoya y que quiere que saquemos esto adelante”, añadió el futbolista del Atlas.

Los problemas parece que se acumulan uno tras otro en el campamento de los Zorros. Con los malos resultados, ha venido también la desconfianza. Hoy, el equipo atraviesa dificultades no solo en la cancha, sino también en la mente. Por eso, al Atlas le urge recomponer el camino desde este mismo viernes, cuando reciba la visita del Monterrey (21:00 horas).

“Falta confianza en nosotros mismos. Al ver resultados negativos, juegas con más miedo a tener errores y cuando juegas así, es cuando más te llegan. Tenemos que cambiar el rumbo. Hemos perdido confianza en nosotros, no veo un equipo que sea seguro de jugar, ni que haga buen futbol. Hemos cometido muchos errores, estamos trabajando a doble sesión, hay tiempo sin ver a las familias y los hijos. Es un sacrificio que estamos haciendo porque sabemos que vamos por mal camino y lo queremos corregir”, sentenció Luis Reyes.

La sombra del descenso

Además de ser último de la clasificación en el Clausura 2018, Atlas tiene otro problema: el descenso. “Es algo que nos ha metido más presión, que no hemos ganado y Veracruz ha sacado puntos. Es algo que no quieres luchar por eso, pero debes estar consiente de que el descenso está presente y no se puede ignorar. Cuando el equipo estuvo bien, no pensábamos en eso, no había presión, pero al ver que la distancia se reduce tiene que entrar la palabra de nuevo. Está todavía en nuestras manos y sabemos que con victorias iremos saliendo de eso”, aseveró.

“Nuestro trabajo es ganar y haciéndolo nosotros nos olvidamos de los demás rivales. Se viene a la cabeza cuando no sacamos los resultados el ver los partidos de Veracruz y esperar que no gane. Es algo jodido, pero no hay otra forma que saliendo victorioso semana a semana”, concluyó Luis Reyes.

