Neymar amenaza con irse al Real Madrid si PSG contrata a Luis Enrique

Neymar le ha lanzado una advertencia al PSG sobre uno de los fichajes que ya está preparando para el verano que viene: si finalmente se cierra su llegada al conjunto parisino, él hará las maletas y se marchará a un Real Madrid donde Florentino Pérez le recibirá con los brazos abiertos. El ex delantero brasileño del Barça ha sido terriblemente tajante. Y su reacción, desde luego, prácticamente descarta que el propietario del club, el qatarí Nasser Al-Khelaïfi, siga trabajando en esta incorporación.

Neymar no quiere ni oír hablar de la posibilidad de volver a reunirse con Luis Enrique en las filas del PSG. El ex técnico astuariano del Barça está sonando ahora con mucha fuerza como posible relevo de un Unai Emery que condenará su futuro en el club parisino si, finalmente, no es capaz de remontar el 3-1 encajado ante el Real Madrid de Zinedine Zidane en la ida de los octavos de final de la Champions. La cúpula del club francés no está satifecha con el rendimiento que está teniendo el ex técnico del Sevilla en el banquillo y ya le están buscando un relevo.

El PSG, además, no es el único grande de Europa que se ha mostrado interesado en contar con Luis Enrique como nuevo técnico. El Chelsea, por ejemplo, también se está planteando muy seriamente recurrir a los servicios del asturiano en caso de que Antonio Conte no consiga enderezar la trayectoria del conjunto que preside Roman Abramovich. Y en este caso, muy posiblemente, sin ni siquiera esperar al verano que viene.

