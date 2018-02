Insiste Rubén Omar Romano: Atlas tiene un plantel corto

El técnico del Atlas, Rubén Omar Romano, ha insistido en el argumento de derrotas anteriores: el plantel es corto. Pero también reconoció que eso no deberá ser pretexto, pues su obligación es encontrar pronto una solución a la crisis de su equipo. Luego de la séptima derrota del torneo, ante Monterrey por 1-0, los Zorros siguen últimos de la tabla.

“Definitivamente es un plantel corto, pero no puedo poner excusas. Cuando llegué, sabía lo que había. No depende de mí decir si está bien o mal el plantel. Es lo que hay, es lo que había cuando lo tomé y seguiremos trabajando. El segundo tiempo contra Monterrey con un hombre menos, Atlas mostró garra, corazón, orden y anulamos a un equipo que nos sorprendió con su parado táctico”, explicó.

Pero a pesar de que el esfuerzo fue bueno en inferioridad numérica, el entrenador no puede sentirse satisfecho. “No me deja nada tranquilo, el hecho de perder no me puede dejar tranquilo. Sí hubiera sido un punto importante en muchos aspectos, sobre todo por el esfuerzo que se hizo. Faltando seis minutos, un error nos costó el partido”, detalló el técnico del Atlas.

Ahora, sabe que su labor más que ofrecer explicaciones, debe centrarse en detectar soluciones para el momento que viven los Zorros. “Hay que encontrar la forma, como se jugó con 10 hombres, con entrega, orden y matándose en la cancha, es una forma de encontrar solución. Después, hay que agregar más cosas, como el trabajo, el manejo de pelota, tener más llegada. La frustración es esa, un punto servía por lo anímico, por el esfuerzo que había hecho el equipo. En ese aspecto, se vio mucho mejor”, sentenció Romano.

Contra el Monterrey, el viernes pasado, Atlas terminó con dos hombres menos, por las expulsiones de Milton Caraglio y Rafael Márquez. El técnico rojinegro aseguró que eso no se puede repetir. “Lo lamentable es que terminamos con dos fuera y uno de ellos desde el primer tiempo. Eso no puede pasar, debemos tener en la cabeza que entran 11 y salen 11, no hay duda. En este momento no puedes dar ese tipo de ventajas, más allá de que nos paramos bien y el equipo se mató. Si terminas con 11 puedes arriesgar y buscar el partido, no se puede permitir quedarte con ningún jugador menos en la situación que está el equipo”, finalizó el estratega argentino.

