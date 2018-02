As venezolano Félix Hernández recibe tremendo pelotazo en su brazo de lanzar

El as venezolano de los Marineros Félix Hernández recibió un pelotazo en su brazo de lanzar y tuvo que abandonar su debut de pretemporada con Seattle.

Hernández fue impactado en la parte superior del antebrazo derecho por una línea bateada por el puertorriqueño Víctor Caratini de los Cachorros de Chicago.

Los Marineros informaron que Hernández será examinado en el complejo del equipo en Peoria, y se determinara si necesita que le tomen radiografías o realizar otras pruebas.

El equipo dijo que no tendría un diagnóstico completo sobre Hernández hasta el martes. El derecho de 31 años viene de una temporada en la que estuvo mermado por las lesiones y confiaba iniciar a paso fuerte en 2018.

Tras el pelotazo, Hernández se agarró de inmediato el brazo y no fue por la bola en la gramilla del cuadro interior.

Hernández se arrodilló, luego dio un brinco y caminó con evidentes muestras de dolor. Fue acompañado hacia la cueva con un preparador físico que le sostenía el brazo, mientras Caratini le dio aliento.

Hernández pasó considerable tiempo en la lista de lesionados la pasada temporada por dolencias en el hombro. El ganador del Cy Young en 2010 tuvo foja de 6-5 con 4.36 de efectividad en 16 aperturas.

Félix Hernández exits today’s spring training start after being struck on the upper right forearm. #MarinersST pic.twitter.com/y3fnXzShxc

— ROOT SPORTS™ | NW (@ROOTSPORTS_NW) February 26, 2018