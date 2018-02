Patrick Soko confía en que Atlas calificará en la Copa MX

El semestre del Atlas ha resultado para el olvido en la Liga MX, pero en la Copa MX todavía tiene vida. El sistema de competencia la brinda una última oportunidad. Si este martes derrota al Veracruz como visitante, todavía podría avanzar como uno de los mejores segundos lugares. Y el camerunés Patrick Soko confió en que su equipo calificará.

“Estamos muy motivados para el partido de mañana (martes). Tenemos confianza para ganar y sobre todo jugar bien. Vamos con todo. Necesitamos unidad, mucha comunicación y mucha confianza en lo que hacemos”, explicó el futbolista africano este lunes.

En el plantel rojinegro existe plena consciencia de que solo el triunfo sirve de algo. Cualquier otro resultado dejaría fuera automáticamente al Atlas. Y a estas alturas, es algo que no se puede permitir, pues la Copa MX es su única esperanza de trascender.

“Ellos tienen la ventaja de que jugaremos en su cancha, pero nosotros vamos a dar todo allá, tenemos que ganar sí o sí. Estoy seguro que vamos a salir de este momento. Tenemos que seguir trabajando y levantando la cabeza, necesitamos mucha comunicación entre compañeros”, sentenció Soko.

Por otra parte, aseguró que en el aspecto personal, se encuentra cada vez mejor. “Ahora me siento bien, el profesor me está dando oportunidades que tengo que aprovechar. Como en el juego contra Monterrey, entré de cambio y sabía lo que tenía que hacer. He tratado de hacer mi mejor trabajo”, concluyó el camerunés del Atlas.

