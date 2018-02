Russell Wilson cumplió su sueño de vestir la casaca de los Yanquis y entrenar con ellos

El mariscal de campo estelar de los Seahawks de Seattle, Russell Wilson, vio cumplido otro sueño deportivo de entrenar con los Yanquis de Nueva York dentro del beisbol profesional de las Grandes Ligas.

Wilson, que tiene en su poder un Super Bowl con los Seahawks, también se formó en el deporte del beisbol y tras ser seleccionado por los Rangers de Texas, este invierno el equipo tejano cedió los derechos a los Yanquis, el equipo con el que antes de decidirse por el futbol americano soñaba jugar.

El mariscal de campo de los Seahawks vistió por primera vez el uniforme rayado de los Yanquis, el equipo más laureado en la historia del deporte profesional en Estados Unidos.

Lo hizo en el George M. Steinbrenner Field, de Tampa (Florida), donde dio inicio a sus entrenamientos del equipo como invitado.

Wilson, quien fue una vez segunda base en el sistema de los Rockies de Colorado, completó doble matanzas con el torpedero Didi Gregorius y fue parte del grupo de prácticas de bateo con los toleteros estelares Aaron Judge, el dominicano Gary Sánchez y Giancarlo Stanton.

"Definitivamente, fue una de las cosas más maravillosas que he hecho", manifestó Wilson. "Desde que era un niño soñaba con ser parte de los Yanquis. Siempre los seguí y mi jugador favorito era Derek Jeter. Su profesionalismo, la manera en que jugaba, su competitividad, la pasión, el amor y la alegría con que jugaba cada día".

Ahora Jeter se ha convertido en accionista de los Marlins de Miami, donde también ejerce la función de presidente ejecutivo encargado de toda la reorganización del equipo que milita en la Liga Nacional.

Se espera que Wilson, quien lleva el número 73 –una combinación de su antiguo número como pelotero (7) y su actual número en el fútbol americano (3)– participe en los entrenamientos durante cinco o seis días.

"Lo que más me entusiasma es aprender sobre los Yanquis y cómo han ganado 27 títulos de la Serie Mundial", declaró Wilson a los periodistas. "Lo necesario del día a día, la mentalidad. Aquí hay un ambiente que debo asimilar y aplicar en mi carrera en el fútbol americano".

Wilson reiteró que estaba muy agradecido por la manera como los Vigilantes facilitaron su llegada a los Yanquis y ahora quería disfrutar al máximo de una experiencia que consideró "única".

— New York Yankees (@Yankees) February 26, 2018

🤝🤝🤝

We’ll be covering @DangeRussWilson’s 1st Yankees press conference live on Facebook at 2:10 EST! pic.twitter.com/GYs4KGFDdZ

— New York Yankees (@Yankees) February 26, 2018