Usain Bolt iniciará carrera de futbolista con el Mamelodi Sundowns de Sudáfrica

El multimedallista olímpico Usain Bolt está listo para dar el siguiente paso en su carrera deportiva, y ya se enlistó con su primer equipo de futbol profesional.

Se trata del Mamelodi Sundowns de Sudáfrica quien hizo oficial el fichaje del jamaicano a través de su cuenta oficial de twitter.

Se dice que la presentación oficial se dará este martes donde se darán a conocer todos los detalles del nuevo rol del velocista.

Football will never be the same. Find out tomorrow 8am GMT! 😏👆 #Sundowns pic.twitter.com/nifRZFR62s

— Mamelodi Sundowns FC (@Masandawana) February 26, 2018