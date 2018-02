Caín Velásquez aparece en evento de WWE con máscara de El Santo

Si hay un aficionado a la lucha libre mexicana, ese es el ex campeón mundial de peso completo de UFC, Caín Velásquez.

Así lo demostró el peleador cuando se dejó ver en la función Elimination Chamber de WWE donde apareció con una máscara de El Santo.

“Mi primer evento de WWE! ¡Me puedo sentir en casa aquí! Brock Lesnar, no me importaría quitarte otro cinturón”, escribió Caín en su cuenta de twitter. ¿Le estará haciendo “ojitos” a la lucha libre?

First @WWE event! I could feel at home here! @brocklesnar, I wouldn’t mind taking another belt from you. #WWE #WWEChamber #WrestleMania #LuchaLibre #Luchador #DontCallMeNachoLibre pic.twitter.com/q9cXxrEi85

— Cain Velasquez (@cainmma) February 26, 2018