Esposo de Serena Williams le envía amorosos mensajes a través de espectaculares

Luego de dar a luz en septiembre pasado a la pequeña Alexis Olympia Ohanian Jr., su famosa madre Serena Williams está lista para reaparecer en las competencias, y lo hará en marzo próximo en Indian Wells.

Y para conmemorar dicho acontecimiento, su enamorado esposo Alexis Ohanian contrató cuatro espacios de espectaculares para enviarle mensajes a la tenista estadounidense.

Los letreros están colocados en Palm Springs, California donde s pueden apreciar mensajes como: “Serena Williams GMOAT (Great mother of all time)".

Mira los carteles:

These just went up on alongside I-10 into Palm Springs. @OlympiaOhanian & I wanted to welcome her back to tennis. Designed them myself, with some help from Jr.#GMOAT pic.twitter.com/zRcMmxhgB5

— Alexis Ohanian Sr. (@alexisohanian) February 27, 2018