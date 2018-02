Floyd Mayweather se consiente en su cumpleaños

Floyd Mayweather Jr. sí que se da lujos en su cumpleaños. El considerado mejor boxeador de todos los tiempos por muchos, pero no por otros, se dio un pequeño lujo en su festejo número 41 en esta vida, ya que el pasado 24 de febrero prendió una vela más.

En su cuenta oficial de Twitter presumió su nuevo juguete que seguramente cuesta una fortuna: un jet privado de lujo y fiel a su estilo, pues cuenta con el logotipo de The Money Team (TMT), con un par de franjas en la parte baja en color negro y rojo.

I got a new jet for my birthday #AirMayweather #TMT

Photo Credit: @tmtpilot pic.twitter.com/oDUGmD4XOR

— Floyd Mayweather (@FloydMayweather) February 27, 2018