Rafael Nadal abandona el Abierto de Acapulco por vieja lesión

Como balde de agua fría cayó el anuncio de la baja de Rafael Nadal del Abierto Mexicano de Tenis que se celebra en Acapulco, debido a una lesión que viene arrastrando desde el torneo deAustralia, y es que se trataba del máximo atractivo del certamen mexicano para celebrar su 25 aniversario.

Pocas horas antes del que sería su debut en la competencia frente a Feliciano López, Nadal apareció acompañado de Raúl Zurutuza, director del AMT, para explicar que abandonó el torneo debido a que se resintió de una lesión en el muslo derecho, misma que lo obligó a retirarse también del Abierto de Australia hace unos días.

“Ayer (lunes), en el último entrenamiento, volví a sentir un pinchazo en la misma zona, según la resonancia. Es algo similar a lo de Australia, pero menos grave. Siempre soy de los que me esfuerzo, de intentarlo hasta el último momento, en esta ocasión desgraciadamente no tengo esa opción”.

“No necesito demostrar mi cariño por el torneo quedándome más días aquí, me quedo porque es lo que tengo que hacer en este momento, me encanta el lugar, me siento cómodo con los aficionados mexicanos y con el torneo” Rafael Nadal

“Lo siento, que quede claro principalmente por mí que soy el más afectado, segundo por el torneo, tercero por todos los aficionados y la organización, simplemente puedo agradecerles a todos los que hacen este evento el gran cariño y apoyo que me dan siempre”, declaró el número dos del mundo.

Rafa reconoció que el hecho de no poder jugar en México es un golpe muy duro para él puesto que venía dispuesto a hacer algo importante.

“Para mí es un momento complicado, no es fácil aceptar situaciones así. Si piensan que para mí no pasa nada al retirarme de Acapulco les digo que está equivocados, es un golpe duro, es un torneo que me hacía mucha ilusión, que estaba bien preparado para jugar, venia entrenando muy bien y tenía esperanza de hacer algo importante. No pudo ser y bueno, son momentos que tengo que aceptar y trabajar para recuperarme lo antes posible”.

SE QUEDARÁ EN ACAPULCO

El mallorquín piensa quedarse en el puerto unos días para seguir realizandose pruebas en la pierna y hacer rehabilitación.

“Voy a quedarme por aquí algunos días más y seguiré haciendo la pruebas que tengo que hacerme, disfrutaré unos días de Acapulco aunque desgraciadamente no será dentro de la pista que era mi objetivo y mi ilusión”, aseveró.

Ante los reclamos que han comenzado a surgir por parte de algunos aficionados que deseaban verlo, Nadal pidió comprensión y recalcó que no se quedará en Acapulco por otra cosa sino porque le gusta el lugar.

“Tengo una vida que seguir y tengo que seguir jugando al tenis. He escuchado la reclamación de ustedes pero también deben entender que ante todo soy una persona, no soy una máquina. Tengo obligaciones con el torneo, con los sponsors (patrocinadores), con los seguidores, no puedo estar en todos lados”, finalizó.

Ante la baja de Rafa, Feliciano López avanzó a segunda ronda de manera automática y el partido entre Diego Schwartzman vs Fernando Verdasco se movió a la cancha central.

