Atlas descarta “ayuda” de su hermano Morelia

El futbol mexicano da lugar a la perspicacia cuando se habla de la multipropiedad. Cuando se enfrentan dos equipos que pertenecen a la misma empresa, siempre hay sospechas alrededor. Este viernes, Atlas y Morelia, clubes de Grupo Salinas, se enfrentarán en el Estadio Morelos. Al primero de ellos le urge la victoria para alejarse del descenso, pero descarta que vaya a recibir ayudas.

Luis Robles, futbolista de los Zorros, asegura que nunca ha vivido algo como eso. Ha peleado el descenso en el pasado y en el Atlas le tocó que Morelia, propiedad de la misma empresa, estuviera cerca de perder la categoría. Pero asegura que nunca vio siquiera una insinuación de “ayudar”.

“No en lo personal no me ha tocado nada de eso. Yo estuve peleando un descenso con Puebla y fue muy difícil. Nadie te regala nada, estás en Primera División y nadie tira su dinero. Todos buscamos ganar, ya lo hemos demostrado con Atlas contra Morelia, partidos difíciles”, explicó Robles.

“Pasó lo mismo cuando ellos estaban en el descenso: esperaban que nosotros ganáramos y perdimos. A ellos se les complicó, así que eso no tiene nada que ver. Este es un partido importante como todos y lo vital para nosotros es sacar los puntos”, añadió el “Macue”.

En el futbol mexicano está cerca de eliminarse el descenso, algo que beneficiaría al Atlas. Pero Luis Robles prefiere no tomar en cuenta eso y enfocarse en lograr la salvación por méritos propios. “En este momento estamos pensando en otras cosas, lo importante para nosotros es sumar, no hay más. Si bien tienen juntas y todo eso, no hay nada definido y nosotros debemos seguir con lo nuestro”, sentenció.

Finalmente, reveló que la actual crisis del Atlas incluso les ha pegado en el bolsillo, pues los jugadores no han recibido primas extra en el semestre. “No para nada, todo el torneo no hemos conseguido puntos, entonces no tenemos esa posibilidad de conseguir premios. Pero para nosotros lo importante es sumar sí o sí. Es necesario por el tema que pasamos y sobre todo por la confianza”, concluyó el “Macue”.

