Atlas va a Morelia con la urgencia de sumar tres puntos

Con importantes bajas en el cuadro titular, Atlas visitará este viernes al Morelia. El equipo que dirige Rubén Omar Romano llegará al Estadio Morelos con la urgencia de sumar tres puntos para alejarse del descenso. Pero tendrá dos ausencias que podrían pesar: Milton Caraglio y Rafael Márquez.

Ambos futbolistas fueron suspendido por la Comisión Disciplinaria, luego de ser expulsados en el partido pasado, ante Monterrey. Pero el plantel de los Zorros confía en que quienes tomen sus lugares harán que las ausencias no pesen en el encuentro que arrancará a las 21:00 horas.

“Creo que algunos compañeros lo demostraron en la Copa MX. Se hizo un buen trabajo, se consiguió un buen resultado y eso da un cambio positivo a la mentalidad. Creo que cualquiera puede levantar la mano y demostrar. Lo mismo vimos con Patrick (Soko) que el partido pasado entró muy bien. Creo qué hay gente para suplirlos y sobre todo, ahorita lo importante es buscar sumar”, explicó Luis Robles.

Sobre todo la ausencia de Milton Caraglio provocará que Atlas modifique su forma de juego. Y es que ya no tendrá en el eje de ataque a ese futbolista que suele retener de forma adecuada la pelota, para permitir la llegada de sus compañeros. Los Zorros apostarán ahora a la dinámica.

“Se pierde mucho sin él, pero creo que también pasamos a otras opciones como la movilidad que pudiera tener Ángelo (Henríquez), que pica bien al espacio. Puedes buscar otro tipo de juego, no siempre buscar a Milton que era el que retenía. Ahora puedes buscar más las espaldas, más a los costados, tienes otras variantes con las que lo puedes suplir”, detalló Robles.

Para el Atlas, un triunfo será fundamental, también para calmar la ira de sus propios aficionados. “Creo que ellos están en su derecho, realmente las cosas no nos han salido bien. Están en su derecho de exigir, de pedir más. Yo que he estado desde fuerzas básicas, sé lo que es esta afición, sé que siempre te apoyan, te alientan aun cuando las cosas no van del todo bien, eso es admirable de ellos. Ahorita estamos en el punto de que debemos sumar sí o sí”, concluyó el “Macue” Robles.

