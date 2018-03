Chivas femenil, sin margen de error frente al Necaxa

Es demasiado cerrada la lucha y por eso no existe ya el margen de error. Si Chivas quiere calificar a las semifinales y defender su corona en la Liga MX Femenil, no puede fallar. El próximo domingo, a las 12:30 horas, recibirá la visita del Necaxa en Verde Valle. Y la obligación será salir con tres puntos para no alejarse de la Liguilla.

Actualmente, Guadalajara es tercer lugar del Grupo 2, con 20 unidades. Está muy cerca de Tigres (21) y Monterrey (22), pero el sistema de competencia sólo otorga dos boletos para la siguiente fase, por lo que sumar tres unidades en la décima jornada del Clausura 2018 será una obligación.

Jugando en casa, el Rebaño Sagrado femenil ha mantenido un paso casi perfecto desde la fundación de la Liga Mx Femenil, el semestre pasado. En el torneo anterior y el actual ha ganado todos sus partidos de local, con excepción de una derrota, frente a Tigres. El resto, han sido victorias y esta vez necesita una más.

El campeón Chivas llega a este encuentro luego de empatar como visitante frente al Monterrey. En dicho encuentro, el campeón defensor tuvo la oportunidad de mantenerse en zona de calificación. Pro la igualada, combinada con el triunfo de Tigres en casa del Atlas, mandó al Rebaño Sagrado hasta la tercera posición.

La pelea por los dos boletos disponibles para semifinales será entre estos tres equipos. Pues los más cercanos, Santos y Querétaro, suman 15 y 11 puntos respectivamente, por lo que sus aspiraciones son mínimas. Si el Guadalajara no suma tres unidades, corre peligro de que se le empiecen a escapar las escuadras regiomontanas.

El campeón defensor no puede fallar, necesita ganar los partidos que le restan. En la penúltima fecha no perder en la visita a Tigres y en la última jornada esperar que el Clásico regiomontano arroje a un ganador, para que se quiten puntos entre sí. De esa forma, podría aspirar a volver a los primeros dos lugares para estar en semifinales.

