“Nos faltan jugadores de más peso”: Alan Pulido

Chivas se encuentra hundido en una crisis y no encuentra la manera de salir. En la Liga MX el fracaso está casi sentenciado. En la Liga de Campeones de Concacaf, su última esperanza, está contra la pared luego de la ida de los cuartos de final. Por eso, el delantero Alan Pulido ha hecho un sincero análisis. Y su veredicto es crudo: recrimina a la directiva el no haber contratado jugadores con jerarquía.

“Realmente sí, este era un torneo importante y por ahí yo hubiera querido que llegaran jugadores obviamente diferentes, con otro peso, con otro tipo de jerarquía, con más minutos jugados, con más experiencia. No digo que los que llegaron son malos, obviamente los que llegaron (Walter Gael Sandoval y Ronaldo Cisneros) tienen gran calidad, pero son jugadores jóvenes”, explicó este jueves.

“Por lo que nos estamos jugando en la Concacaf, si te fijas ayer (contra Seattle) te enfrentas con equipos que tienen buenos futbolistas y te compiten mucho. No nos está alcanzando con la dinámica que tenemos, nos faltan jugadores de más peso. Sí me hubiera gustado que fuera diferente porque no sabemos cuándo se vuelva a presentar la oportunidad en este torneo (Concacaf)”, añadió.

“Obviamente que ya van dos torneos malos aquí y eso la gente lo ve. A uno como jugador también le afecta en su carrera, porque de obtener un título a tener dos torneos malos, no es bueno. Uno se queda con el mal sabor de boca, pero hay que afrontar, ser realistas con lo que hay y luchar hasta el final. No hay que bajar los brazos nunca”, aseveró Pulido, al volver de Seattle, donde Chivas perdió por 1-0 el duelo de ida ante Sounders.

Alan Pulido no tuvo problema en reconocer el mal armado de equipo que hizo la directiva. “Eso se nota: nos faltan jugadores. Tenemos gran calidad y muchos jóvenes que tienen un buen desempeño, pero no tienen esa experiencia y jerarquía que marca los partidos complicados, como los Clásicos. No tenemos jugadores que entren de cambio y sepas que te pueden hacer diferencia. No tenemos un plantel tan amplio y si se lesiona un jugador se complica, te desequilibra el once ideal. Es complicado, pero a final de cuentas es lo que hay, hay que ser responsables y pelear esta Copa”, reconoció.

“Seamos realistas y también en la Liga MX está competitiva con la regla de los extranjeros. Es complicado y tenemos equipo para competir, pero no somos muy superiores, eso no está costando. Esperemos terminar de la mejor manera y que hagan un esfuerzo (los directivos) para traer jugadores con más jerarquía, con más minutos y que sirva para ayudar al equipo”, concluyó Pulido.

