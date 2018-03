Ott Tanak sufre problemas con su motor y se retira 

Malas noticias para el equipo Toyota Gazoo Racing, pues su piloto estelar Ott Tanak quedó fuera de competencia este sábado por la mañana.

El corredor de Estonia marchaba tercero en la clasificación por detrás de Dani Sordo y Sebastien Loeb cuando bajo la velocidad de su Yaris en el kilómetro 30 de Guanajuatito I, en la etapa de tierra.

Al parecer el motor del auto se sobrecalentó y obligó la retirada de Tanak quien lo anunció por Twitter.

Unfortunately we have to retire due to technical reason for today!#RallyMexico #WRC #wrclive @TGR_WRC @OfficialWRC @RallyMexico pic.twitter.com/ixKQhbX25V

— Ott Tänak (@OttTanak) March 10, 2018