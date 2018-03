Salen a la luz estampas de la Selección Mexicana del álbum Panini

En las redes sociales han comenzado a circular las estampas del album del Mundial de Rusia 218 de la famosa editorial Panini y la selección de México ya tiene a sus elegidos.

De acuerdo a las fotografías, la lista mexicana está conformada por Guillermo Ochoa, Diego Reyes, Jesús Gallardo, Hugo Ayala, Carlos Salcedo, Miguel Layún, Héctor Moreno, Javier Aquino, Hirving "Chucky" Lozano, Andrés Guardado, Héctor Herrera, Giovani y Jonathan dos Santos, Carlos Vela, Javier “Chicharito” Hernández, Raúl Jiménez y Oribe Peralta; aunque faltan jugadores ¿Será la definitiva de Juan Carlos Osorio?

Llama la atención que en el álbum no aparece Rafael Márquez, ni Marco Fabián; tampoco están Néstor Araujo ni Oswaldo Alanís que han sido considerados por el colombiano Osorio constantemente.

También están las listas se otras selecciones:

Interesting that the Peru squad has two goalkeeper stickers in the @OfficialPanini World Cup 2018 Sticker Collection. Welcome Back to the World Cup Finals Peru!! ⚽️⚽️⚽️ #Panini #WorldCup2018 #FootballCardsAndStickers #Russia2018 pic.twitter.com/SLg47hgYDx — FootieCardsStickers (@FootCardSticker) March 9, 2018

The ENTIRE ENGLAND SQUAD for the @OfficialPanini World Cup 2018 Sticker Collection… check out the team image with only three 1st team players as shown here previously!! 😂😎😂 #Panini #WorldCup2018 #Russia2018 #FootballCardsAndStickers pic.twitter.com/2lzrQ3QD2s — FootieCardsStickers (@FootCardSticker) March 12, 2018

The European Champions of 2016 ready to head out to see what they can do against the world… Portugal @OfficialPanini World Cup 2018 Sticker Collection #Panini #FootballCardsAndStickers #WorldCup2018 pic.twitter.com/SiuxuIB0xz — FootieCardsStickers (@FootCardSticker) March 12, 2018

