Tom Brady demuestra que es el mejor… para beber cerveza

Tras la derrota que sufrió junto con los Patriotas de Nueva Inglaterra en el Super Bowl 52, el estelar mariscal de campo Tom Brady apareció en el programa de televisión The Late Show para sorprendernos una vez más.

Mientras le decía al presentador Stephen Colbert que le gustaba comer pizza y beber cerveza años atrás, este le preguntó si aun tomaba dicha bebida.

Brady respondió que raramente y de inmediato Colbert sacó un par de vasos llenos de la bebida para ofrecérsela.

Tom recordó que en sus años de juventud era un gran bebedor y retó al presentador a un concurso para ver quienes se tomaba el vaso más rápido.

¡Vaya que Brady es un buen bebedor! Mira el video:

TONIGHT: Tom Brady doesn't usually drink beer, but when he does… pic.twitter.com/xGWdnlhJOR

— The Late Show (@colbertlateshow) March 13, 2018