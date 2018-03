Atlas reconoce que en el Clausura 2018 tocó fondo

La crisis del Atlas ha llevado al plantel a tocar fondo. Todavía no sale del problema, pero hoy los jugadores ya ven una luz de esperanza. Caer tan hondo hizo recapacitar al plantel y ahora, luego de conseguir tres puntos importantes el fin de semana pasado, el ánimo del club está renovado.

“Creo que hemos tocado fondo y tenemos que salir más fuertes. Se aprende mucho y se aprende a ser responsable, seguir trabajando y enfocarte en lo que viene. Si bien muchas veces el éxito pasa rápido y la desgracia más lento, nosotros tenemos que aprender a que los malos momentos pasen más rápido y el triunfo disfrutarlo. Te ayuda para trabajar mejor y enfrentar lo que viene muy bien, con mucha alegría”, explicó este martes Brayan Garnica.

“Es complicado, a veces no podía ni descansar bien, pero te ayuda a enfocarte. Son retos que te pone el futbol y si los superas eres más fuerte. Será un aprendizaje para saber tomar difíciles situaciones de mejor manera. La presión en el futbol siempre existe, más cuando juegas el descenso y hay que saber manejarla. A mí no me había tocado jugar con esa presión tan cerca del descenso, pero creces porque te vienen circunstancias que debes tomar con responsabilidad”, añadió el jugador del Atlas, en conferencia de prensa.

Finalmente, reconoció la importancia que tendrá el partido del próximo domingo, en casa del Veracruz. Derrotar al último lugar de la tabla porcentual casi aseguraría la permanencia del Atlas en Primera División. “Estamos motivados por el resultado del fin de semana. Eso nos da un muy buen estado anímico para enfrentar la 'final' más importante del torneo. Ganando prácticamente estamos salvados y por eso iremos a jugar con la importancia que se debe. Debemos salir a ganar para dejar el tema del descenso”, concluyó Brayan Garnica.

Lo más visto de Publimetro: