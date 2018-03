Chivas se juega la vida este miércoles frente a Seattle

Chivas está a 90 minutos de consumar el fracaso o de conseguir una remontada que le permita seguir soñando. La noche de este miércoles (20:00) recibirá la visita del Seattle Sounders y se jugará la vida entera. No hay mañana para el Guadalajara: necesita un partido prácticamente perfecto en vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones de Concacaf.

La ilusión de ir al Mundial de Clubes por primera vez en su historia sigue latente. Es un objetivo altamente anhelado por el dueño del Rebaño Sagrado, Jorge Vergara. El propio plantel rojiblanco ha convertido el certamen regional en su prioridad. Numéricamente, todavía tiene vida en la Liga MX, pero la Concacaf se presenta como la oportunidad de brillar a nivel internacional.

Pero seguir con vida no será cosa sencilla. Chivas perdió el partido de ida, la semana pasada, por 1-0 y lo más preocupante no fue el resultado, sino el pobre desempeño. Guadalajara dio en Seattle una de sus peores exhibiciones: Sounders le pasó por encima y pudo sentenciar la eliminatoria. Así, el gol de desventaja parece que no fue “tan malo” considerando el bajo nivel de juego mostrado.

Remontar requiere de un partido casi perfecto: para empezar, Chivas debe evitar recibir gol. El tanto como visitante es criterio de desempate, de modo que si los estadounidenses anotan un tanto, el conjunto mexicano necesitará tres para imponerse en el marcador global. El 1-0 para el Guadalajara apenas sería suficiente para igualar la serie y necesitaría el 2-0 para avanzar.

Confianza renovada

Guadalajara sembró muchas dudas en el partido de ida frente a Seattle. Pero el fin de semana, tras vencer como visitante a Lobos BUAP, en la Liga MX, renovó su confianza. Chivas llega al encuentro con un ánimo distinto y la fe de remontar permanece intacta en los jugadores.

“Sabemos que nos jugamos la vida en el torneo en este partido. Poco a poco hemos tomado mayor confianza, el triunfo del sábado nos ayuda mucho en lo mental para seguir hacia arriba en cuanto a nuestro funcionamiento colectivo para sumar triunfos. Hay que jugar como sabemos y más en nuestra casa para darle la vuelta a esta serie y mantenernos firmes en el camino que queremos”, explicó el joven delantero José Juan Macías.

Lo más visto de Publimetro: