Jugador del Sounders abandona juego ante Chivas por inflamación en el ojo tras cabezazo

El juego de vuelta de los cuartos de final de la Concachampions entre Chivas y Seattle Sounders resultó “doloroso” para el cuadro estadounidense pues tuvo que “quemar” dos cambios por lesión.

Una de ellas ocurrió en el minuto 28 de juego cuando Chad Marshall disputó un balón en el aire con Orbelín Pineda. El zaguero norteamericano sacó la peor parte pues recibió un golpe accidental en el ojo derecho que se le inflamó demasiado.

Chad se mantuvo en el terreno de juego pero minutos después se decretó que no podía continuar por lo que fue sustituído por Kim Kee-Hee.

#Sounders really need Chad Marshall, but not sure it's wise for him to continue playing after that head-to-head collision. History of concussions, and the area around his right eye is very swollen. #GDLvSEA #CCL #SCCL2018 #MLS pic.twitter.com/hKNlyX67GG

— Jason Foster (@JogaBonito_USA) March 15, 2018