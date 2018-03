'Chicharito' Hernández porta la playera de la selección mexicana con orgullo

Más de 100 partidos como seleccionado nacional mexicano y el máximo goleador en la historia del Tri, hacen de Javier Hernández uno de los íconos del balompié nacional, y él lo siente así pues asegura que es un “orgullo” vestir la casaca verde.

“Es el mejor sentimiento para mí, en mi trabajo y mi deporte. Vestir la camiseta verde de México, ya sea jugando en casa, en Europa o en los Estados Unidos, donde jugaremos nuestros próximos dos juegos", dijo el goleador tapatío en una entrevista que concedió al West Ham.

Con el Mundial en puerta, Hernández sabe que es una de las piezas fundamentales de la escuadra que dirige Juan Carlos Osorio para tratar de trascender en Rusia 2018, y él asume el comperomiso.

"En todos los estadios donde jugamos, vemos mexicanos, ya que tenemos muchos fanáticos en todo el mundo que apoyan a nuestro equipo nacional. Ha sido un placer cada vez que me he puesto la camiseta y será un placer cada vez me la ponga en el futuro”.

Javier es uno de los convocados de México para los duelos amistosos del 23 y 27 de marzo ante Islandia y Croacia, respectivamente.

“Estos son juegos importantes para nosotros, también, contra Croacia e Islandia. Van a ser amistosos difíciles, pero con la Copa del Mundo en puerta, estos partidos, así como los juegos que tenemos contra Gales y Escocia al final de la temporada, nos darán una buena idea de dónde estamos de aquí al inicio del Mundial".

